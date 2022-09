CSM Arcada a pierdut Supercupa Romaniei

Sezonul voleibalistic intern 2022-2023 a debutat in forta. Finala Supercupei Romaniei la volei masculin a adus fata in fata marti in sala sporturilor din Constanta cele mai titrate echipe, CSM Arcada Galati si Dinamo Bucuresti.Partida a fost spectaculoasa si dramatica, cu numeroase rasturnari de scor pe tabela de marcaj, invingatoarea fiind decisa dupa 180 de minute de joc. Dinamovistii au condus cu 1-0 si 2-1, dar galatenii au revenit de fiecare data si au restabilit egalitatea. Tie-break-ul ... citeste toata stirea