CSM Arcada are meci de gala cu Piacenza

Anul sportiv 2023 incepe in forta la Galati. Sala Polivalenta Dunarea va gazdui un meci de gala: CSM Arcada Galati - Bluenergy Daiko Volley Piacenza, din faza play-off-urilor CEV Cup. Adversara echipei galatene, campioana Romaniei din ultimele patru sezoane ocupa locul 4 in Superliga din Italia dupa ce a invins duminica in deplasare cu 3-1 pe Trentino, este o echipa de top in Europa care are in componenta jucatori cu un palmares impresionant. "Dubla cu Piacenza este interesanta pentru noi, ... citeste toata stirea