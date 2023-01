CSM Arcada Galati a castigat setul de onoare cu Piacenza, dar a fost eliminata din CEV Cup

Superba si celebra sala PalaBanca din Piacenza a gazduit miercuri seara returul din faza play-off-urilor CEV Cup dintre echipa locala Bluenergy Daiko Volley Piacenza si CSM Arcada Galati. Asa cum a promis antrenorul Sergiu Stancu, campioana Romaniei din ultimele patru sezoane, si-a vandut scump pielea in primul set pe care l-au si castigat in prelungiri dupa 36 de minute, scor 31-29 dupa ce germanul Malescha a reusit ultimele doua puncte. Raniti in orgoliu propriu, campionii europeni, mondiali ... citeste toata stirea