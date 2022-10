CSM Arcada Galati a fost eliminata dupa "golden set" in turul doi din CEV Champions League

Antrenorul Sergiu Stancu a avertizat in declaratia acordata in avancronica partidei ca in ciuda victoriei in minim de seturi din tur, calificarea nu este jucata. Din pacate a avut dreptate. Sala Polivalenta Dunarea a fost luata cu asalt miercuri seara de suporterii galateni care au venit sa incurajeze campioana Romaniei, CSM Arcada la returul din turul 2 preliminar CEV Champions League cu Hebar Pazardzhik.Bulgarii, cu o echipa foarte solida si experimentata si-au valorificat din plin atuuriile ... citeste toata stirea