CSM Arcada Galati a trait periculos, dar s-a calificat in finala Supercupei Romaniei

Sala sporturilor din Constanta gazduieste Supercupa Romaniei la volei masculin. Luni s-au disputat semifinale. In prima partida, Dinamo s-a impus in minim de seturi in fata Stelei, in duelul bucurestean.Duelul vedeta a adus fata in fata formatiile CSM Arcada Galati si SCM U Craiova. Oltenii pregatiti de antrenorul Danut Pascu, cu galateanul Laurentiu Lica in prim plan, au intrat foarte motivati pe teren si si-au adjudecat primele doua seturi. Baietii lui Sergiu Stancu, in ciuda problemelor de ... citeste toata stirea