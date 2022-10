CSM Arcada Galati debuteaza in CEV Champions League

Campioana Romaniei din ultimele patru sezoane incepe miercuri sezonul oficial extern. CSM Arcada Galati va juca in deplasare cu campioana Bulgariei, Hebar Pazardzhik, in mansa tur din CEV Champions League, turul 2. Echipa pregatita de Sergiu Stancu si Razvan Tanasescu a sustinut deja doua meciuri oficiale in Supercupa Romaniei, obiectiv ratat din pacate dupa infrangerea thriller cu Dinamo spre deosebire de adversara din Bulgaria care nu a disputat vreun joc in acest sezon. Dupa exilul de la ... citeste toata stirea