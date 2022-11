CSM Arcada Galati va juca cu Savo Volley Kuopio din Finlanda in 8-imile CEV Cup

Miercuri au fost programate partidele retur din 16-imile CEV Cup. CSM Arcada a jucat in Bulgaria la Burgas cu Neftochimik. Echipa galateana condusa de antrenorul Sergiu Stancu a intrat foarte hotarata pe teren in ciuda replicii bune primite din partea vicecampioanei Bulgariei, si-a adjudecat clar primele doua seturi si a obtinut deja calificarea in turul urmator. Bulgarii au incercat sa castige setul de onoare, au condus in actul trei: 4-0, 10-6, 16-12, 18-14, dar CSM Arcada a revenit in stil ... citeste toata stirea