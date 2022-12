CSM Arcada Galati vrea sa-si pastreze trofeele pe plan national si aiba un parcurs cat mai lung in CEV Cup

CSM Arcada Galati a dominat in ultimii patru ani competitiile nationale si a reprezentat cu cinste Romania in cupele europene. Anul 2022 a fost unul foarte bun pentru formatia pregatita de Sergiu Stancu care si-a trecut in palmares eventul: titlul de campioana si Cupa Romaniei. Bala, Talpa, Madsen, Rata&Co sunt hotarati sa continue seria evolutiilor bune si in 2023 si vor sa cucereasca al cincilea titlu consecutiv de campioni nationali si sa repete isprava si in Cupa Romaniei."Cu siguranta a ... citeste toata stirea