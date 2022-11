CSM Arcada joaca in 16-imile CEV Cup cu bulgarii de la Neftohimik

Sala Polivalenta Dunarea va gazdui miercuri inca un eveniment sportiv international. Este vorba de partida CSM Arcada Galati - Neftohimik Burgas din 16-imile CEV Cup, mansa retur. Baietii lui Sergiu Stancu au un program foarte incarcat pana la sfarsitul anului, cu doua meciuri pe saptamana, dar chiar si in aceste conditii, cu un lot complet si valoros sunt principalii favoriti la calificarea in faza urmatoare."Dubla cu Burgas este una pe care ne dorim sa o castigam si sa trecem mai departe. In ... citeste toata stirea