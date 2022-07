CSM Arcada l-a inregimentat pe danezul Madsen

Voleiul masculin romanesc este dominat cu autoritate in ultimii ani de reprezentanta Galatiului, CSM Arcada. Campioana en-titre si detinatoarea Cupei Romaniei isi fixeaza strategia pentru sezonul urmator in care va fi angrenata din nou pe trei fronturi: Divizia A1, Cupa Romaniei si CEV Champions League.Echipa galateana a anuntat primul transfer din strainatate. Este vorba de danezul Oskar Kjerstein Madsen, 22 ani, 195 cm, care evolueaza pe postul de tragator secund, iar in sezonul precedent a ... citeste toata stirea