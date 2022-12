CSM Arcada l-a transferat pe coordonatorul campioanei Serbiei

Asa cum v-am mai informat, CSM Arcada Galati va continua in 2023 bataliile pe trei fronturi: Divizia A1, locul 3 la finalul turului, Cupa Romaniei, unde s-a calificat pentru Final Four, si CEV Cup, unde va juca in faza play-off-urilor cu o forta a voleiului european, Energy Piacenza, in dubla mansa: turul la Galati, pe 10 ianuarie, si returul la Piacenza, pe 25 ianuarie.Conducerea clubului galatean a anuntat chiar in prima zi de Craciun un transfer greu: Andrija Vilimanovic, 27 ani, 195 cm, ... citeste toata stirea