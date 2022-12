CSM Arcada, prima echipa calificata in Final Four-ul Cupei Romaniei

Echipa galateana pregatita de Sergiu Stancu a disputat ultimul meci din acest an luni la sala Polivalenta Dunarea in prezenta unui oaspete de onoare, Mos Craciun. Partida retur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la volei masculin nu a avut practic istoric, la fel cum au stat lucrurile si la jocul tur programat inainte cu doar 20 de ore. CSM Arcada a castigat cu un sec 3-0 (14, 10, 16) si este prima echipa ce a obtinut calificarea in Final Four. ... citeste toata stirea