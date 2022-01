CSM Arcada revine in Capitala

Asa cum v-am mai informat, tripla campioana a Romaniei, CSM Arcada are o perioada foarte incarcata. La mai putin de 96 de ore dupa victoria cu 3-1 obtinuta in fieful lui Dinamo, in turul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, echipa galateana condusa de antrenorul Sergiu Stancu revine la Bucuresti pentru partida din campionat cu Olimpia Titanii. Ordinea partidelor a fost inversata la cererea echipei noastre care a cerut ca partida din prima etapa sa se dispute la Galati, iar returul in ... citeste toata stirea