CSM Arcada s-a calificat in Final Four-ul Cupei Romaniei

Echipa galateana pregatita de Sergiu Stancu si Razvan Tanasescu isi continua seria de victorii din trei in trei zile. CSM Arcada Galati a jucat miercuri seara in sala Polivalenta Dunarea cu Dinamo Bucuresti, in mansa retur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la volei masculin. Dinamo, specialista Cupei ne-a invins sezonul trecut in semifinale si in Supercupa Romaniei. A venit insa sezonul revanselor, echipa galateana reusind sa castige primele doua dueluri disputate: unul in campionat ... citeste toata stirea