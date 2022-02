CSM Arcada se intoarce cu sase puncte din Ardeal, CSU Hygienium, la a doua infrangere sezonala

La mai putin de 48 de ore de la victoria cu Dinamo si calificarea in Final Four-ul Cupei Romaniei, voleibalistii de la CSM Arcada au intrat din nou pe teren. Campioana Romaniei s-a impus cu 3-0 (17, 17, 20) in fata gazdelor de la U Cluj, intr-o partida in devans din cea de-a 22-a etapa a Diviziei A1. Antrenorul Sergiu Stancu a folosit formula: Toro 9 puncte, Butnaru 7 p, Rata 21 p, Darlaczi 9 p, Magdas 11 p, Teleleu 2 p - Cristudor, libero. Echipa galateana antrenata de Sergiu Stancu si-a ... citeste toata stirea