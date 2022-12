CSM Arcada se intoarce cu trei puncte din Banie

Divizia A1 la volei masculin a programat sambata partidele celei de-a 10-a etape. Una dintre cele mai interesante confruntari a fost programata in sala Polivalenta din Craiova si a adus fata in fata formatiile SCM U Craiova si CSM Arcada Galati. Un duel al orgoliilor intre doua echipe cu pretentii la medalii in ultimii ani. Dupa esecul dureros din runda precedenta din fieful Rapidului, campioana Romaniei a strans randurile, s-a mobilizat si a inchis gura contestatarilor cu o victorie de trei ... citeste toata stirea