CSM Arcada si CSU Hygienium au obtinut victorii de trei puncte la Suceava si Focsani

Divizia A1 la volei masculin a continuat sambata cu meciurile din cea de-a 8-a etapa. CSM Arcada a avut o deplasare lunga in fieful nou promovatei CSM Suceava. Formatia galateana pregatita de Sergiu Stancu s-a grabit sa incheie socotelile in 70 minute dupa ce a condus in permanenta pe tabela de marcaj. La echipa nostra a revenit Talpa dupa o accidentare serioasa care l-a tinut departe de teren in ultima perioada. Rezultat final: CSM Suceava - CSM Arcada Galati 0-3 (-19, -17, -16). Echipa ... citeste toata stirea