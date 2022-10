CSM Arcada si publicul galatean sunt pregatiti pentru calificarea in turul 3 din CEV Champions League

Sala Polivalenta Dunarea gazduieste miercuri, 12 octombrie, de la ora 18.00, primul eveniment sportiv dupa schimbarea suprafetei de joc. Este vorba de mansa retur din turul 2 CEV Champions League dintre CSM Arcada Galati si Hebar Pazardzhik.Partida se anunta foarte interesanta. Campioana Romaniei s-a impus in minim de seturi in Bulgaria si porneste ca favorita tinand cont ca va avea sprijinul inimosilor suporteri galateni, dar cu siguranta Hebar, o echipa care sezonul trecut a evoluat in ... citeste toata stirea