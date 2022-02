CSM Arcada vrea sa rescrie istoria si sa se califice pentru Final Four-ul CEV Cup

Marti, 8 februarie, de la ora 18.00, in sala Polivalenta Dunarea se va juca mansa retur din sferturile de finala CEV Cup dintre CSM Arcada Galati si PGE Skra Belchatow. Polonezii, care au invins dramatic in tur cu 3-2, au ajuns la Galati luni dupa pranz, iar seara au efectuat antrenamentul oficial. De partea cealalta, campioana Romaniei si-a intensificat antrenamentele dupa ce meciul din campionat de sambata a fost amanat, atmosfera in lot este foarte buna, iar cuvantul de ordine de pe buzele ... citeste toata stirea