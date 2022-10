CSM Galati a invins Steaua la Bucuresti

Liga Nationala de Baschet Masculin Mozzart Bet a programat in weekend partidele din cea de-a doua etapa. CSM Galati a luat din nou drumul Capitalei, de data aceasta la sala Regimentului de Garda Mihai Viteazul unde a intalnit Steaua in Conferinta B. Partida a fost spectaculoasa, cu numeroase rasturnari de scor. Echipa galateana a inceput mai bine si a castigat primul sfert, dar Steaua l-a controlat pe cel de-al doilea si a intrat in avantaj la vestiare. Pauza a fost un sfetnic bun pentru echipa ... citeste toata stirea