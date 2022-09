CSU Galati, vicecampioana Romaniei la handbal-beach

In perioada 1-3 septembrie, pe terenurile amenajate la Plaja Blanco Beach by Bavaria Blu din Mamaia a avut loc Campionatul National de handbal-beach pentru seniori si juniori.La editia din acest an, Galatiul a fost reprezentat in premiera in intrecerea rezervata seniorilor de CSU Galati, care dupa doar trei antrenamente pe nisip, a avut o evolutie remarcabila reusind sa devina vicecampioana nationala. Echipa galateana a inregistrat rezultatele: 2-0 cu CS ... citeste toata stirea