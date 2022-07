CSU Hygienium a avut trei reprezentante la Campionatul Balcanic

Campionatul Balcanic Under 17 la volei feminin a avut loc saptamana trecuta in Serbia la Vranje. La startul competitiei s-au aliniat sapte echipe care au fost repartizate in doua grupe dupa tragerea la sorti: Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Moldova, Serbia - grupa A, respectiv Romania, Turcia, Macedonia de Nord - grupa B.Echipa galateana CSU Hygienium, care a promovat in Divizia A1, dar din pacate din cauza problemelor financiare este foarte posibil sa continue tot in esalonul secund, a fost ... citeste toata stirea