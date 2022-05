CSU Hygienium revine dupa un an in esalonul de elita

Voleiul feminin galatean a reusit sa revina in prim plan. CSU Hygienium Galati a participat cu succes in perioada 7-9 mai la turneul de promovare ce s-a desfasurat la Pitesti. Galatencele pregatite de Ileana Berdila si Adriana Dudnic au inregistrat rezultatele: 3-1 (-21, 21, 12, 21) cu Politehnica Timisoara, 2-3 (-22, 17, 23, -22, -11) cu CSU Oradea si 0-3 (-15, -23, -16). FC Arges Volei."Consider ca am reusit sa scoatem maximul din acest sezon si turneu. Asa cum ma asteptam, turneul a fost cu ... citeste toata stirea