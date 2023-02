Cupa de Iarna Nicolae Rainea si-a stabilit finalistele

Avalansa de meciuri in weekeend la cea de-a 10-a editie a Cupei de Iarna Nicolae Rainea, competitie de fotbal in sala rezervata echipelor din esaloanele inferioare in organizarea AJF Galati. Sambata, la Schela s-au confruntat echipele din zona a 2-a, iar ierarhia finala a fost: 1. Luceafarul 2019 Beresti, 2. Lascar Schela, 3. Victoria Slobozia Conachi, 4. Vointa Cismele, 5. Viitorul Costache Negri, 6. Malina Smardan. Premiile speciale au fost adjudecate de: Marcel Ionel Vida - Lascar Schela, ... citeste toata stirea