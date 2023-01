Cuplaj victorios pentru echipele de la CSM Galati. Voleibalistii si baschetbalistii nostri, pe locul 3 in campionat

Sala Polivalenta Dunarea a gazduit sambata primul cuplaj sportiv din 2023. In deschidere, prima etapa din returul Diviziei A1 la volei masculin a adus fata in fata formatiile CSM Arcada Galati si Rapid Bucuresti. Chiar daca a avut in fata un adversar artagos, campioana Romaniei din ultimele patru sezoane si-a facut bine temele, a jucat bine si a obtinut o victorie muncita de trei puncte. Toate cele trei seturi au fost viu disputate, cu puncte spectaculoase, dar si greseli nefortate. Echipa ... citeste toata stirea