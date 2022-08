David Popovici s-a retras din finala de la 400 m liber de la CE Natatie

David Popovici a obtinut calificarea in finala probei de 400 m liber din cadrul CE de Natatie de la Roma la chiar prima participare din cariera. Inotatorul momentului nu va participa insa la marea finala, el alegand sa se retraga, noteaza hotnews.ro.Calificat cu al patrulea timp in finala de la 400 m liber, David a ales sa se retraga, motivul invocat fiind acela al oboselii acumulate, conform gsp.ro. Popovici a concurat mult in aceasta perioada, iar proba la care tocmai a obtinut calificarea ... citeste toata stirea