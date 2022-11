Deplasare cu peripetii pentru rugbistii de la CSM Galati

Liga Nationala de Rugbi a programat in weekend partidele celei de-a 8-a etape din play-out. CSM Galati a jucat in deplasare in fieful lanternei CSU Alba Iulia. Deplasarea si asa foarte lunga nu a fost lipsita de peripetii. Autocarul cu care se deplasa echipa galateana a fost avariat serios dupa impactul cu un autocamion pe soseaua de centura a orasului Calimanesti. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, rugbistii pregatiti Marius Secuianu si Eugen Popa au ajuns cu bine ... citeste toata stirea