Doi jucatori din Serbia si unul din SUA vor juca pentru CSM Galati

CSM Galati va participa si in sezonul 2022-2023 in Liga Nationala de Baschet Masculin. Dupa ce s-a blindat cu jucatori romani, ultimul transfer fiind experimentatul, Andrei Petica, 29 ani, 192 cm, care revine in orasul natal si sub bagheta lui Florin Nini dupa cinci ani, alaturi de: Ciotlaus, Stan, Gherman, Duica, Calenic si Paduraru, echipa galateana s-a orientat si pe piata internationala. Primul stranier inregimentat in lotul CSM Galati este sarbul Milos Nikolic, 26 ani, 186 cm, care ... citeste toata stirea