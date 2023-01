Doliu in tenis: Fostul antrenor roman al Simonei Halep a murit

Antrenorul de tenis Liviu Ursuleanu a murit astazi, la Spitalul Judetean Ilfov, la varsta de 60 de ani, anunta Gazeta Sporturilor. Unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep, Liviu Ursuleanu lupta de cativa ani cu un cancer crunt.Oficialul Federatiei de Tenis, implicat in perioada recenta in mai multe proiecte care vizau tenisul corporatist si cel juvenil, U10, s-a simtit rau in ultimele zile. Astazi s-a stins din viata, pe patul de spital."Cancerul s-a declansat pe fond de ... citeste toata stirea