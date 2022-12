Dorinel Munteanu, manager tehnic Otelul: "Cu acest rezultat avem sanse foarte mari sa prindem play-off-ul"

Liga a 2-a la fotbal a programat in weekend partidele celei de-a 16-a etape, ultima din acest an. SC Otelul a jucat sambata pe teren propriu cu Metaloglobus Bucuresti, formatie ce a venit la Galati dupa o serie de patru victorii consecutive. La ultima aparitie in fata propriilor suporteri din campionat din 2022, otelarii lui Dorinel Munteanu au avut o prestatie buna, reusind sa obtina cea mai consistenta victorie din acest sezon. Trebuie sa remarcam prestatia golkeaperului Dur-Bozoanca, care a ... citeste toata stirea