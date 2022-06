Dorinel Munteanu, manager tehnic Otelul: "Veti vedea alta echipa in retur si vrem sa promovam in fata propriilor suporteri"

Stadionul Municipal din Botosani a gazduit sambata turul finalei barajului de promovare pentru Liga a 2-a dintre echipa locala Dante si SC Otelul Galati. La singurul lor sut pe spatiul portii, botosanenii au deschis scorul in min.44, faza la care capitanul Otelului s-a accidentat si a fost inlocuit cu Sarghi. Otelul a avut initiativa in permanenta si a restabilit egalitatea in min.59 prin Yabre. Rezultat final: Dante Botosani - Otelul 1-1 (1-0).Managerul tehnic Dorinel Munteanu a inceput cu ... citeste toata stirea