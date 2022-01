Doua jucatoare de la CSU Hygienium debuteaza la Europene

Vesti bune pentru voleiul feminin galatean si romanesc la inceput de an. Romania va participa in perioada 12-16 ianuarie in Kurtdereli Sports Hall din Balikesir - Turcia la turneul balcanic de calificare la Campionatul European Under 17. Printre tricolorele care au facut deplasarea in Turcia se afla: coordonatoarea Carolina Radu si liberoul Minca Andreea Cristea, sarbatorita chiar in ajunul plecarii pentru implinirea varstei de 16 ani, jucatoare cu dubla legitimare, Dinamo Bucuresti, pentru ... citeste toata stirea