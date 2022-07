Doua medalii de argint la Campionatele Balcanice pentru galateanca Rebeca Ciocan

Cea de-a 52-a editie a Campionatului Balcanic Under 20 de atletism a debutat sambata in orasul Denizli din Turcia. Reprezentanta Galatiului, Rebeca Ciocan, legitimata la CSM Galati unde se pregateste sub indrumarea antrenorului Nicolae Ciocan, a facut o cursa extraordinara in proba de 400 metri plat, pe care a incheiat-o cu "personal best", 55,45 secunde, rezultat ce i-a permis sa cucereasca medalia de argint."Ma simt extraordinar, este cea mai "pretioasa" medalie pe care am obtinut-o! Mi-am ... citeste toata stirea