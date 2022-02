Doua victorii si cinci puncte pentru hocheistii de la CSM Galati in lupta pentru locul de play-off

Patinoarul Dunarea din orasul nostru a gazduit in weekend dubla CSM Galati - HC Fenestela 68 Brasov din cadrul Ligii Nationale de Hochei pe Gheata. Miza a fost foarte mare, cele doua combatante aflandu-se in lupta directa pentru locul 4, ultimul care asigura prezenta in play-off. Echipa galateana pregatita de Vladimir Klinga si Cornel Chirita a intrat sambata foarte motivata pe gheata, a marcat de doua ori in prima treime: Chemerilov ajutat de Kulikov si Nazarov si Makarov, asistat de ... citeste toata stirea