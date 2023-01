Drapelele Rusiei si Belarus, interzise la Australian Open

Federatia australiana de tenis a interzis marti drapelele Rusiei si Belarus la Australian Open, in urma unei solicitari a ambasadorului ucrainean, care a cerut sa fie luate masuri dupa ce steagurile respective au fost vazute in multime, informeaza AFP."Drapelele rus si belarus sunt interzise la fata locului, la Australian Open", a precizat Tennis Australia intr-un comunicat, adaugand ca interdictia intra in vigoare "imediat"."Politica noastra initiala a fost ca fanii sa le poata aduce, dar nu ... citeste toata stirea