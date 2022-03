Dubla victorie la Tg.Secuiesc cu Fenestela

Patinoarul din Tg.Secuiesc a gazduit in weekend dubla dintre Fenestela 68 si CSM Galati, decisiva pentru stabilirea locului 4, ultimul care asigura prezenta in play-off. Partida de sambata a fost interesanta ca evolutie a scorului si nu numai. Gazdele au condus cu 2-0, dar echipa galateana pregatita de Vladimir Klinga si Cornel Chirita a revenit spectaculos si a trecut in avantaj dupa ce a marcat de patru ori consecutiv: Makarov, Hildebrand, M.Constantin si Kulikov. Finalul a fost incendiar, ... citeste toata stirea