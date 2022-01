Duel CSM Arcada - United Voleys Frankfurt in 8-imile CEV Cup

Galatiul revine in circuitul voleibalistic european cu un eveniment "first class". Sala Polivalenta Dunarea va gazdui marti, 18 ianuarie, si joi, 20 ianuarie, de la ora 18.00, dubla mansa din 8-imile CEV Cup dintre United Voleys Frankfurt si CSM Arcada.Initial partida tur a fost programata la Frankfurt, dar din cauza restictiilor pandemice, germanii au acceptat sa joace ambele meciuri in orasul de la Dunare. United, care ocupa locul 2 in 1-st Bundesliga si are in componenta jucatori valorosi ... citeste toata stirea