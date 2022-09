Dupa victoria cu FC Brasov, Otelul a urcat in fotoliul de lider

Liga a 2-a la fotbal a programat in weekend partidele celei de-a 7-a etape. SC Otelul a jucat duminica pe teren propriu la matineu cu FC Brasov. Ros-albastrii lui Dorinel Munteanu au controlat jocul timp de 85 de minute. Mitoi a deschis scorul din careu mic in min.34 la o faza la care au mai contribuit Cirjan si Cisotti. Golgeterul Otelului a dublat avantajul in min.59 cu un supergol, sut imparabil din afara careului. Echipa galateana a avut initiativa si in continuare, dar Cisotti a irosit o ... citeste toata stirea