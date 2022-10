Fara sala Siderurgistul, copiii de la Siderurgistul au cucerit bronzul "miracol" la Nationale

Sala CSS 6 din Bucuresti a gazduit in weekendul trecut Campionatul National Under 13 la badminton pe echipe. La startul competitiei s-au aliniat sase echipe: Armada Sud, CSS 6, ambele din Bucuresti, Interfast, CSS, reprezentantele Bacaului, Siderurgistul Galati si Kids Tampa Brasov. Echipa galateana, antrenata de trioul Dorel Badiu, Iulian Calin si Adrian Panfil, in formula: Cristian Ionut Nistor, Edith Andrada Ursachescu, Sebastian Cristi Panaite, Stefan Stanescu, Eliza Stefania Marinescu, ... citeste toata stirea