FC Universitatea a retrogradat, dar nu se preda

S-a tras cortina in Liga 1 la fotbal feminin. Campioana Romaniei a fost desemnata U Olimpia Cluj Napoca dupa un duel interesant pana in ultima etapa cu Heniu Prundu Bargaului. In ultima etapa din play-out, FC Universitatea Galati a pierdut in deplasare cu Fotbal Feminin Baia Mare, scor 0-4, si a incheiat sezonul pe loc retrogradabil."Fata de vara trecuta vom avea cu siguranta o vacanta mai linistita deoarece sezonul acesta atat jucatoarele cat si antrenorii isi vor primi acea recompensa ... citeste toata stirea