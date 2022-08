Fetele de la Universitatea Galati si-au aflat programul pentru Liga 1

La Casa Fotbalului din Bucuresti a avut loc miercuri tragerea la sorti a programului Ligii 1 la fotbal feminin. Sezonul 2022-2023 va aduce la start 12 echipe cu mentiunea ca vicecampioana nationala Heniu Prundu Bargaului s-a retras, locul acesteia fiind luat conform ROAF de Universitatea Galati, ocupanta locului 11 din sezonul precedent. A"Panterele negre" antrenate de Gabi Calinescu si Gheorghe Cucu, aflate in cel de-al 8-lea an de existenta cu bune si rele continua lupta in esalonul de elita ... citeste toata stirea