Fotbalistii de la Scoala Gimnaziala 29 Galati s-au "bronzat" in finala ONSS

La Negresti Oas, judetul Satu Mare, s-au disputat in weekendul trecut meciurile fazei final la fotbal gimnaziu din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar. Galatiul a fost reprezentat cu cinste de Scoala Gimnaziala 29, antrenor profesor Adrian Stase, care a terminat pe locul 3 in ierarhia finala dupa ce a inregistrat rezultatele: 2-1 cu Alba Iulia, 0-3 cu Covasna, 2-1 cu Bistrita, in grupa, 0-1 cu Arges, in semifinale, si 3-0 cu LPS Botosani, in finala mica."De la 700 km de casa, am ... citeste toata stirea