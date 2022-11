Galateanca Alexandra Alexe, tripla campioana nationala

La Bascov s-a desfasurat in perioada 15-18 noiembrie, ultima competitie din acest an, finala Campionatului National de haltere pentru tineret Under 23 si sperante olimpice. Galatiul a respectat traditia si a fost reprezentat cu succes de sportivii de la CSM Dunarea Galati antrenati de Marin Otinceanu si Nicolaie Mihai, care au obtinut un total de noua medalii. MVP-ul delegatiei dunarene a fost dubla campioana europeana, Alexandra Alexe, care si-a respectat cartea de vizita si a incheiat sezonul ... citeste toata stirea