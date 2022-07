Galateanca Bianca Costea, aur si argint la Europene

Galateanca Bianca Costea a castigat, joi, medalia de argint, incheind cu timpul de 25sec34/100 finala probei de 50 m liber feminin, din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori care se desfasoara in aceste zile la Otopeni.Calificata in ultimul act cu al treilea timp, Costea a fost depasita in finala doar de Sandrine Nina Jazy din Germania (25sec22/100), castigatoarea medaliei de aur. Ultimul loc pe podium a fost ocupat de italianca Sara Curtis (25sec39/100). "Am simtit cursa ... citeste toata stirea