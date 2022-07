Galateanca Rebeca Ciocan a obtinut doua medalii la Nationale

Pe Cluj Arena au debutat sambata intrecerile atletice din cadrul celei de-a 97-a editii a Campionatului national Under. Vestea cea buna si fierbinte ne-a fost transmisa de antrenorul Nicolae Ciocan. Rebeca Ciocan, care este legitimata la CSM Galati a reusit sa devina vicecampioana nationala la 400 m, proba pe care o alearga in premiera din acest sezon, dupa o cursa fantastica, cu rezultatul 56,45 secunde, care reprezinta "personal best". "M-am simtit extraordinar inaintea cursei, am simtit ca ... citeste toata stirea