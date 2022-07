Galateanca Rebeca Ciocan alearga pentru Romania la Campionatul Balcanic

Asa cum era de asteptat, ultimele rezultate obtinute de Rebeca Ciocan la Campionatele Nationale nu au ramas fara ecou. Sportiva de la CSM Galati, antrenor Nicolae Ciocan, a fost selectionata in lotul national si va participa la Campionatul Balcanic de Atletism Under 20. Galateanca noastra va alerga in proba de 400 metri plat, dar va face parte si din stafeta de 4x400 metri."Plecam cu gandul de a face un rezultat cat mai bun, antrenamentele facute in ultima perioada ne ... citeste toata stirea