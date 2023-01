Galateanca Rebeca Ciocan isi face temele pentru Nationale

Sala de atletism Ioan Soter din Bucuresti a gazduit in weekend intrecerile primei etape a Campionatului National de atletism pentru seniori, Under 23 si Under 20. Atleta noastra Rebeca Ciocan, care este legimata la CSM Galati, unde se pregateste sub indrumarea antrenorului Nicolae Ciocan, si-a facut bine temele, reusind patru clasari pe podium la cele doua probe la care a participat: la 400 de metri plat a ocupat locul 2 la categoria Under 20, respectiv locul 3 la senioare, iar in proba de 200 ... citeste toata stirea