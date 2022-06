Galateanca Rebeca Ciocan se antreneaza cu gandul la Mondiale

Atleta Rebeca Ciocan, legitimata la CSM Galati, a participat in weekend la Etapa 1 a Campionatului National Under 20 la atletism. A obtinut locul 1 atat la 100 m plat cat si la 200 m. La 100 m a alergat 12,36. In proba de 200 m a alergat 24,97, ceea ce constituie si un record personal. "A fost un concurs reusit, incepe sa-si intre in forma si speram ca la Campionatele Nationale de seniori si tineret Under 23 sa-si imbunatateasca recordurile personale si sa obtinem cel putin o medalie", ne-a ... citeste toata stirea