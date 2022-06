Galateanca Rebeca Ciocan va alerga pentru Romania la Balcaniada de senioare

Atleta Rebeca Ciocan, legitimata la CSM Galati, a inceput sezonul competitional in forta. Rezultatele foarte bune obtinute de galateanca, la primele concursuri in aer liber, nu puteau trece neobservate si Rebeca va concura pentru Romania in proba de 200 metri plat la Balcaniada care se va desfasura pe 18 si 19 iunie la Craiova."Conform criteriilor de calificare stabilite de catre Federatia Romana de Atletism, si anume, atletii cu primele doua performante dupa cele doua ... citeste toata stirea