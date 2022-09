Galateanul Dragos Andrei Antonica s-a clasat pe locul 4 la Mondiale

Statiunea Mamaia a gazduit saptamana trecuta Campionatul Mondial de sah pentru juniori Under 14, Under 16 si Under 18. La start s-au aliniat 600 de sportivi din 70 de tari de pe intregul mapamond. Sahul galatean si-a respectat cartea de vizita fiind reprezentat de sapte sahisti: trei de la CSM si patru de la ACS Smart. Cel mai bun rezultat l-a obtinut la categoria Under 18, Dragos Andrei Antonica, care a fost foarte aproape de o medalie. Cu opt puncte: 6 victorii, 4 remize, o infrangere (in ... citeste toata stirea